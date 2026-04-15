На пляжи Анапы заводят чистый песок из карьеров

Анапа готовится к пляжному сезону 2026: стартовала отсыпка пляжей курорта чистым песком. Благодаря этой мере пляжи поднимутся на 50 см и станут безопасными для отдыха.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о завозе на анапские пляжи чистого песка из карьеров.

"В Анапе началась отсыпка песка для восстановления пляжей. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Первый – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк". Протяженность отрезка – 3,5 км"

– Вениамин Кондратьев

Он добавил, что пляжные территории покроют слоем чистого песка толщиной не менее 50 см. Песков из карьеров максимально похож по составу на тот, что сейчас покрывает пляжи Анапы.

Глава региона уточнил, что эту технологию ранее опробовали на тестовом участке, Роспотребнадзор признал ее безопасной для отдыха.