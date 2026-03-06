В ЕС подтвердили настрой на введение санкций против Грузии

Внутри ЕС царит общее настроение касательно антигрузинских санкций, заявила Кая Каллас. Она отметила, что против выступает лишь одна страна.

Евросоюз готов ввести санкции против Грузии. Об этом сообщила 21 апреля Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По ее словам, против введения антигрузинских санкций выступает лишь одна страна.

"Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна выступила против"

– Кая Каллас

Она добавила, что теперь вопрос последних событий заключается в том, принесут ли они новый импульс.

"Я не могу забегать вперед. Но посмотрим"

– глава евродипломатии

Напомним, отношения Грузии с ЕС ухудшились после того, как весной 2024 года в республике был принят закон об иноагентах. Осенью того же года власти Грузии объявили, что решили приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.