В ЕС подтвердили настрой на введение санкций против Грузии

Евросоюз готов ввести санкции против Грузии. Об этом сообщила 21 апреля Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
По ее словам, против введения антигрузинских санкций выступает лишь одна страна.
"Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна выступила против"
– Кая Каллас
Она добавила, что теперь вопрос последних событий заключается в том, принесут ли они новый импульс.
"Я не могу забегать вперед. Но посмотрим"
– глава евродипломатии
Напомним, отношения Грузии с ЕС ухудшились после того, как весной 2024 года в республике был принят закон об иноагентах. Осенью того же года власти Грузии объявили, что решили приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.