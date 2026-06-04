Вестник Кавказа

В Ливане сообщили о новых жертвах и пострадавших после ударов Израиля

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ливане обновили данные по погибшим и пострадавшим после ударов Израиля. Общее число жертв военных действий с начала марта составило почти 3,6 тыс человек.

Минздрав Ливана опубликовал данные по погибшим и пострадавшим после ударов Израиля в субботу. Согласно информации ведомства, жертвами атак ВВС Израиля стали 35 человек, ранения получили 120. 

"Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 593, раненых - 10 990"

– Минздрав Ливана 

В ведомстве отметили, что удары израильских ВВС продолжаются, поэтому информация о пострадавших может измениться. 

Напомним, что Израиль проводит операцию в Ливане, целью которой является подрыв военного потенциала "Хезболлы". 

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