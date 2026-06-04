Отели Cosmos Hotel Group появятся на маркетплейсе Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries предоставил всем пользователям своего туристического сервиса прямой доступ к онлайн-бронированию отелей сети Cosmos Hotel Group.

Сеть Cosmos Hotel Group запустила бронирование своих отелей через маркетплейс Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба гостиничного оператора.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент Cosmos Hotel Group Александр Биба и глава "WB Travel" Тарас Демура. Руководитель отельной сети отметил, что партнерство просто поможет гостиницам привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

Представители маркетплейса заявили о переходе к прямой работе с поставщиками туристических услуг для самостоятельных путешественников. Тарас Демура отметил, что партнеры получают доступ к многомиллионной базе клиентов Wildberries и привычным финансовым инструментам.

Сейчас в управлении Cosmos Hotel Group находится 47 объектов. Гостиницы сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России — теперь все они будут поэтапно появляться в каталоге маркетплейса.

Отметим, ранее компания уже расширяла функционал в сфере туризма. В прошлом году WB Travel заключил договор с туроператором Fun&Sun для реализации пакетных туров.