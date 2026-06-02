Wildberries запустил бронирование туров в ПВЗ

В Москве маркетплейс Wildberries приступил к тестированию возможности бронирования туров через туристических консультантов в собственных пунктах выдачи заказов.

Маркетплейс Wildberries запустил пилотный проект по бронированию туров через собственные пункты выдачи заказов на территории Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса WB Travel Тараса Демуру.

​В рамках эксперимента компания планирует размещать на ПВЗ туристических консультантов. По словам главы сервиса, несмотря на рост онлайн-продаж, клиентам по-прежнему нужна помощь профессионалов при подборе путешествий. В дальнейшем формат могут расширить на другие регионы России.

​Тарас Демура уточнил, что анонсированное ранее открытие фирменных турагентств под брендом WB Travel является отдельным параллельным проектом по развитию туристического бизнеса компании.