ВМС КСИР начали трехэтапную операцию против сил США в Персидском заливе

В Иране сообщили о проведении трехэтапной операции против американских сил в Персидском заливе. По данным ВМС КСИР, все целы были уничтожены.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели 20 июля трехэтапную операцию против сил Соединенных Штатов в Персидском заливе.

В заявлении КСИР сказано, что атака была совершена с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в три этапа.

Первый этап включал в себя удары по ангарам технического обслуживания и ремонта БПЛА, расположенным на авиабазе Эс-Сахир в Бахрейне. Объекты полностью уничтожены.

В рамках второго этапа были поражены ангары подготовки катеров и судов 59-й оперативной группы в порту Салман в Бахрейне.

На третьем этапе под обстрел попали Целью объекты, используемые для размещения, обеспечения и оснащения спецназа ВМС США на базе Арифджан в Кувейте, передает агентство Tasnim

По данным ВМС КСИР, инфраструктура была подожжена и полностью уничтожена.