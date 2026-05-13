РФ и США на днях провели деловой разговор – Титов

На полях Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию состоялась встреча представителей РФ и США, диалог был деловым, рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, глава российской делегации на Политическом форуме.
"Мы встречались с руководством постоянного представительства США при ООН, обсудили многие вопросы в очень деловом, даже комфортном разговоре. Был очень заинтересованный разговор"
– Борис Титов
Он уточнил, что участие во встрече с российской стороной принимали постпред США при ООН Майк Уолтц и зампостпреда США при ООН Дэн Негреа. Обсуждалось мировое развитие после 2030 года – после завершения программы целей устойчивого развития (ЦУР).
В настоящее время программа ЦУР не входит в интересы США, уточнил Титов, но Вашингтон признает наличие проблем.
"Они подтвердили, что будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие"
– Борис Титов
Данная встреча подтвердила, что "диалог носит конструктивный и благожелательный характер и в дальнейшем будет продолжаться", добавил спецпредставитель президента РФ, передает ТАСС.
Отметим, что Политический форум высокого уровня ООН завершился 16 июля, его участники подтвердили готовность ускорить достижение ЦУР.