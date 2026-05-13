РФ и США на днях провели деловой разговор – Титов

Состоялась встреча делегации РФ с руководством постпредства США при ООН, стороны обсудили мировое развитие после 2030 года. Разговор получился деловым, поделился Титов.

На полях Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию состоялась встреча представителей РФ и США, диалог был деловым, рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, глава российской делегации на Политическом форуме.

"Мы встречались с руководством постоянного представительства США при ООН, обсудили многие вопросы в очень деловом, даже комфортном разговоре. Был очень заинтересованный разговор"

– Борис Титов

Он уточнил, что участие во встрече с российской стороной принимали постпред США при ООН Майк Уолтц и зампостпреда США при ООН Дэн Негреа. Обсуждалось мировое развитие после 2030 года – после завершения программы целей устойчивого развития (ЦУР).

В настоящее время программа ЦУР не входит в интересы США, уточнил Титов, но Вашингтон признает наличие проблем.

"Они подтвердили, что будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие"

– Борис Титов

Данная встреча подтвердила, что "диалог носит конструктивный и благожелательный характер и в дальнейшем будет продолжаться", добавил спецпредставитель президента РФ, передает ТАСС.

Отметим, что Политический форум высокого уровня ООН завершился 16 июля, его участники подтвердили готовность ускорить достижение ЦУР.