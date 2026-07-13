Российские ученые предложили производить дизель из водорослей

Биодизель поможет в решении мирового энергетического кризиса, считают ученые. Российские специалисты предлагают запустить производство топлива из микроводорослей.

Ученые предлагают наладить производство биодизеля из микроводорослей Scenedesmus, авторами соответствующей научной работы выступили ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из СПбГУ и Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН.

Исследователи в России предложили альтернативу традиционному дизельному топливу в виде биодизеля для решения мирового энергетического кризиса.

Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры "Биотехнология" БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк рассказала, что микроводоросли можно культивировать в разных видах систем, их просто выращивать, также они отличаются высокой скоростью роста.

"Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях"

— Любовь Дышлюк

При этом речи о полной замене нефтехимического дизеля на биодизель нет, предполагается частичная замена во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания, уточнила ученый в беседе с РИА Новости.

"Продукт однозначно интересен и востребован, мы видим в этом огромную перспективу"

– Любовь Дышлюк

По некоторым прогнозам, уже через пять лет биодизель может составлять до 7% мирового потребления топлива. В настоящее время биодизель добавляют в традиционное дизельное топливо в Германии, Италии и Малайзии.