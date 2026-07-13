Российские ученые предложили производить дизель из водорослей

Ученые предлагают наладить производство биодизеля из микроводорослей Scenedesmus, авторами соответствующей научной работы выступили ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из СПбГУ и Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН.
Исследователи в России предложили альтернативу традиционному дизельному топливу в виде биодизеля для решения мирового энергетического кризиса.
Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры "Биотехнология" БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк рассказала, что микроводоросли можно культивировать в разных видах систем, их просто выращивать, также они отличаются высокой скоростью роста.
"Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях"
— Любовь Дышлюк
При этом речи о полной замене нефтехимического дизеля на биодизель нет, предполагается частичная замена во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания, уточнила ученый в беседе с РИА Новости.
"Продукт однозначно интересен и востребован, мы видим в этом огромную перспективу"
– Любовь Дышлюк
По некоторым прогнозам, уже через пять лет биодизель может составлять до 7% мирового потребления топлива. В настоящее время биодизель добавляют в традиционное дизельное топливо в Германии, Италии и Малайзии.