Вестник Кавказа

Путин заявил о скорой стабилизации ситуации с топливом

Путин заявил о скорой стабилизации ситуации с топливом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У России очень мощная базовая основа энергетики, поэтому нефтяной внутренний кризис будет постепенно выправляться, заявил Владимир Путин.

Кризис на российском нефтяном рынке в скором времени постепенно стабилизируется, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе выступления в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!".

По словам Путина, у России очень мощная базовая основа энергетики.

"Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться"

– Владимир Путин

Как подчеркнул российский лидер, в регионах, где особо чувствуется дефицит топлива, власти делают все возможное для стабилизации ситуации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.