Путин заявил о скорой стабилизации ситуации с топливом

У России очень мощная базовая основа энергетики, поэтому нефтяной внутренний кризис будет постепенно выправляться, заявил Владимир Путин.

Кризис на российском нефтяном рынке в скором времени постепенно стабилизируется, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе выступления в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!".

По словам Путина, у России очень мощная базовая основа энергетики.

"Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться"

– Владимир Путин

Как подчеркнул российский лидер, в регионах, где особо чувствуется дефицит топлива, власти делают все возможное для стабилизации ситуации.