Возраст молодежи в России можно увеличить – Онищенко

Молодежный возраст в России было бы правильно увеличить до 40 лет, считает Онищенко. Сейчас молодежью считаются лица в возрасте до 35 лет включительно.

Возраст молодежи в РФ следует увеличить, такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что еще недавно молодежью считались лица до 30 лет, сейчас – до 35 лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что молодежный возраст стоит поднять еще на пять лет, что по мнению Онищенко было бы правильно.

"Наш министр, Михаил Альбертович (Мурашко), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать?"

– Геннадий Онищенко

Он пояснил в беседе с РИА Новости, что сейчас люди остаются работоспособными дольше, так что молодежный возраст – величина динамическая.

"Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять"

– Геннадий Онищенко

До 2020 года молодежью считались лица в возрасте до 30 лет, затем возрастная группа была расширена до 35 лет. В 2025 году ВОЗ обновила классификацию, по ней молодежью могут считаться лица до 44 лет. Глава Минздрава РФ в прошлом году оценил эту идею как рациональную.