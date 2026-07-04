В горах Грузии построят первый Дворец бракосочетаний

Концепция Дворца бракосочетаний в грузинском горном районе Сванетия стала победителем двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме – вскоре он заработает в поселке Местиа.

В скором времени в грузинском горном регионе Самегрело - Земо Сванети на северо-западе Грузии, граничащем с Россией, будет построен первый в стране Дворец бракосочетаний в виде уникальной сванской башни, он вырастет в горном поселке Местиа, говорится в сообщении Минюста Грузии.

Уникальный архитектурный проект, разработанный грузинским архитектором и полностью соответствующий уникальной среде и традиционному архитектурному стилю региона Сванетии, пришелся по душе членам жюри двух престижных международных архитектурных конкурсов в Токио и Риме, передает Sputnik Грузия.

Примечательно и то, что новая достопримечательность станет точкой притяжения не только туристов, но и молодоженов - зарегистрировать свой брак в новом Дворце смогут не только граждане Грузии, но и граждане других стран, что добавит региону дополнительный туристический потенциал.

Процедура регистрации брака в стране предельно проста – чтобы провести ее без сопутствующей церемонии, достаточно заявления и двух свидетелей. Регистрация происходит в тот же день – молодожены получают свидетельство об официальном браке, говорится в сообщении.