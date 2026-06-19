Названы лучшие пляжи Стамбула с "Голубым флагом"

Лучшие места для пляжного отдыха в Стамбуле отмечены "Голубым флагом", в этом году его получили три локации – найти идеальные пляжи можно как на Черном, так и на Мраморном море.

В Департаменте здравоохранения провинции Стамбул напомнили, что в этом году несколько стамбульских пляжей получили престижный "Голубой флаг".

"В провинции Стамбул три пляжа получили награду "Голубой флаг" - Карабурун и Еникей на Черном море и Кумлук на Мраморном"

– депздрав Стамбула

Каждый из этих пляжей расположен на отдалении от города Стамбул, более чем в часе езды, передает РИА Новости. Черноморские пляжи находятся к северу от Стамбула: Еникей находится в районе Сарыер, пляж Карабурун – в районе Арнавуткёй, а пляж Кумлук на Мраморном море расположился в городе Силиври.

Отметим, что всего в Турции "Голубой флаг" в 2026 году получили 580 пляжей, которые в основном сосредоточены в популярных курортных провинциях Анталья и Мугла.