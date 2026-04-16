Аэропорт Стамбула назвали самым пунктуальным в Европе

Стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен стал лидером в Европе по показателю своевременных вылетов в 88%, второе место в рейтинге тоже занял новый международный аэропорт Стамбула IST.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) опубликовала "Отчет о работе европейской авиационной сети", в котором она назвала международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен "самой пунктуальной" воздушной гаванью Европы, сообщили в Управлении аэропорта HEAŞ.

Руководство воздушной гавани свело к минимуму задержки при вылетах воздушных рейсов, обеспечив своевременность выполнения 88% запланированных пассажирских авиарейсов, что позволило ей выйти по этому показателю на первое место в Европе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Примечательно и то, что второе место по этому показателю тоже занял аэропорт Стамбула – новый международный аэропорт IST, у него 86% своевременных вылетов. Стамбульские авиаперевозчики по пунктуальности обошли аэропорт Осло, занявший 3-е место с показателем 83% , а также воздушные гавани Копенгагена (80%) и Вены (79%).

"Этот результат - не разовый успех, а итог последовательного планирования. Это показатель нашей способности безопасно, устойчиво и эффективно управлять большим объемом воздушного движения и нашим подходом к долгосрочному планированию"

- генеральный директор HEAŞ Фарук Каджыр

По многим показателям аэропорт Сабихи Гёкчен становится одним из эталонов операционной эффективности в европейской авиации, добавил гендиректор воздушной гавани.