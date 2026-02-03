Минводы и Стамбул соединит регулярный авиарейс "Аэрофлота"

Крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", в начале лета два раза в неделю начнет выполнять прямые регулярные авиарейсы из Минеральных Вод в турецкий мегаполис Стамбул.

Жителям региона Кавказских Минеральных Вод вскоре станет гораздо легче познакомиться с красотами турецкого Стамбула – уже с 4 июня крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", открывает прямое авиасообщение между Минеральными Водами и турецким мегаполисом, полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320, сообщает пресс-служба компании.

"Полеты будут выполняться в двухклассной компоновке - эконом и бизнес. В летнем расписании рейсы SU812/813 запланированы два раза в неделю: вылет из Минеральных Вод - по четвергам и воскресеньям, обратно из Стамбула - по пятницам и воскресеньям"

Минеральные Воды станет шестой авиагаванью, из которой "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы в Стамбул: самолеты компании уже курсируют между мегаполисом и Москвой, Санкт-Петербургом Екатеринбургом, Сочи и Краснодаром, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в нынешнем году билет на самолет в Стамбул на майские праздники обойдется в 24 тыс рублей, что вполовину дешевле, чем аналогичный билет весной 2022 года, подсчитали в "Купибилет". И это при том, что перелеты внутри России за пять лет подорожали в полтора-два раза. Так, ценник на Сочи вырос с 5,7 тыс рублей до 14 тыс рублей, билет в Махачкалу, который стоил 7,7 тыс рублей сейчас обойдется в 16,3 тыс рублей. В то же время Стамбул остается самым востребованным направлением на майские праздники среди туристов, выбирающих отдых за границей.