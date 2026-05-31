Отечественные самолеты могут занять до 100% авиапарка России – ОАК

Самолеты российского производства могут занять и 50%, и 100% авиационного парка страны, такое мнение выразил глава ОАК.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха считает, что российские самолеты могут полностью составить авиапарк страны.

"Россия - великая авиационная держава. Так, как любят авиацию в нашей стране, не любят нигде. Поэтому наши самолеты могут занимать и 50, и 70, и даже 100% парка. Если совпадут патриотизм, здравый смысл и экономическая эффективность, 50% - не предел"

– Вадим Бадеха

В "Аэрофлоте" через 10 лет воздушные суда отечественного производства могут составить 50%, об этом ранее заявил глава компании Сергей Александровский.

Глава ОАК также добавил, что в РФ увеличиваются масштабы и темпы работ в сфере гражданского авиастроения, эту отрасль он назвал драйвером роста всего отечественного машиностроения, передает ТАСС.