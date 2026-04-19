SOCAR с 1 июля станет оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Компания BP к 1 июля передаст управление трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан азербайджанской нефтяной компании SOCAR. В BP отметили, что У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления БТД.

Оператором международного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с 1 июля станет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), рассказал региональный президент компании British Petroleum (BP) по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

"Процесс передачи операторства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) компании SOCAR продолжается по графику. В соответствии с контрактными обязательствами передача операторства должна быть осуществлена 1 июля, и процесс продвигается так, как было запланировано"

– Джо Кристофоли

Он уточнил, что передав управление трубопроводом азербайджанской стороне, компания BP не покинет проект.

"Это лишь выполнение контрактного обязательства. У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления трубопроводом. Мы очень оптимистичны в отношении этого переходного процесса"

– Джо Кристофоли