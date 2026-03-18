Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузу – глава МЭА

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол назвал проект нефтепровода Басра - Джейхан из Ирака в Турцию альтернативой Ормузскому проливу, пишет газета Hürriyet.

Прежде всего он отметил, что даже после того, как война против Ирана завершится, Ближний Восток не будет прежним и возрастет спрос на альтернативные маршруты.

"Люди начнут искать альтернативы Ормузскому проливу. Думаю, что нефтепровод Басра - Джейхан может стать чрезвычайно привлекательным проектом первостепенной важности для Ирака, Турции, региональной энергетической безопасности и особенно для Европы"

– Фатих Бирол

Он напомнил, что иракское нефтяное месторождение в Барсе – одно из крупнейших в мире. Нефтепровод позволит экспортировать нефть с юга Ирака в обход Персидского залива и Ормузского пролива, нефть по трубопроводу будет прибывать в турецкий нефтяной хаб Джейхан на Средиземном море.

Мощность нефтепровода составит до 1,5 млн баррелей в сутки.

Проект строительства линии Басра - Джейхан рассматривается в контексте логистического проекта "Путь развития" между Ираком и Турцией.