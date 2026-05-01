Азербайджан отправит 42 вагона дизеля в Армению

Экспорт азербайджанского топлива в Армению продолжается. Сегодня будет отправлен состав с 42 вагонами дизтоплива.
Очередная партия дизельного топлива из Азербайджана будет отправлена 4 июня в Армению.
Поставка будет производиться по железной дороге и будет включать 42 вагона дизельного топлива. Отправка поезда со станции Гюздяк "Азербайджанских железных дорог" состоится в 16:00 по местному времени. Грузовой поезд проследует через станцию Бёюк-Кясик, пройдет транзитом через Грузию в направлении Армении.