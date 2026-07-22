Новак и Байрактар провели встречу в Москве

В российской столице сегодня состоялась встреча вице-премьера РФ Александра Новака и главы Минэнерго Турции Альпарслана Байрактара.

Переговоры заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара состоялись в четверг в Москве, сообщение о встрече распространила турецкая сторона.

В нем говорится, что участники встречи всесторонне обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Анкары в энергетике.

Среди прочих тем было и российско-турецкое сотрудничество в области природного газа. Был поднят также вопрос строительства АЭС Аккую.

Кроме того, Новак и Байрактар поговорили о дальнейшей работе в существующих направлениях, обсудив и перспективы открытия новых сфер для сотрудничества.