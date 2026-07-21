Вестник Кавказа

"Кайрат" проиграл "Омонии" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

"Кайрат" проиграл "Омонии" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду состоялись очередные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Кайрат" играл в гостях с кипрской "Омонией".

Футбольный клуб "Кайрат" (Казахстан) уступил в гостях кипрской "Омонии" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27

Игра проходила в Никосии и завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте записал на свой счет полузащитник Панайотис Андреу.

Ответная встреча состоится в Алматы 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.