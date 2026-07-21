"Кайрат" проиграл "Омонии" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

В среду состоялись очередные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Кайрат" играл в гостях с кипрской "Омонией".
Футбольный клуб "Кайрат" (Казахстан) уступил в гостях кипрской "Омонии" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27
Игра проходила в Никосии и завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте записал на свой счет полузащитник Панайотис Андреу.
Ответная встреча состоится в Алматы 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).