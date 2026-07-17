Вестник Кавказа

Болельщикам ЦСКА запретили посетить в Баку матч с "Карабахом"

Болельщикам ЦСКА запретили посетить в Баку матч с "Карабахом"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча 2-го раунда квалификации Лиги Европы между "Карабахом" и ЦСКА состоится завтра. Болельщики гостевой команды посетить ее не смогут.

Болельщикам софийского футбольного клуба ЦСКА запретили посетить в Баку матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Соответствующее решение принял УЕФА по итогам ответного матча 1-го раунда квалификации между ирландским "Дерри Сити" и ЦСКА, состоявшегося 16 июля. Причина – недисциплинированное поведение болгарских фанатов.

Напомним, первый матч между "Карабахом" и ЦСКА продет в азербайджанской столице 23 июля. Ответная игра запланирована на 30 июля.

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