Болельщикам ЦСКА запретили посетить в Баку матч с "Карабахом"

Встреча 2-го раунда квалификации Лиги Европы между "Карабахом" и ЦСКА состоится завтра. Болельщики гостевой команды посетить ее не смогут.
Болельщикам софийского футбольного клуба ЦСКА запретили посетить в Баку матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".
Соответствующее решение принял УЕФА по итогам ответного матча 1-го раунда квалификации между ирландским "Дерри Сити" и ЦСКА, состоявшегося 16 июля. Причина – недисциплинированное поведение болгарских фанатов.
Напомним, первый матч между "Карабахом" и ЦСКА продет в азербайджанской столице 23 июля. Ответная игра запланирована на 30 июля.