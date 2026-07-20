В Турции потерпел крушение учебный вертолет

Сегодня утром при выполнении учебного полета в турецкой провинции Анкара потерпел крушение вертолет R44, к счастью, обошлось без жертов.
В районе Темелли в турецкой провинции Анкара сегодня утром потерпел крушение учебный вертолет типа R44, сообщают турецкие СМИ.
Вертолет выполнял учебный полет, и его экипажу удалось максимально смягчить жесткую посадку – обошлось без жертв, однако два человека получили серьезные ранения, передает АЗЕРТАДЖ.
Власти провинции направили в район инцидента многочисленные команды спасателей, пожарные и наряды полиции, подробности крушения выясняются.