Вестник Кавказа

В Турции потерпел крушение учебный вертолет

В Турции потерпел крушение учебный вертолет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром при выполнении учебного полета в турецкой провинции Анкара потерпел крушение вертолет R44, к счастью, обошлось без жертов.

В районе Темелли в турецкой провинции Анкара сегодня утром потерпел крушение учебный вертолет типа R44, сообщают турецкие СМИ.

Вертолет выполнял учебный полет, и его экипажу удалось максимально смягчить жесткую посадку – обошлось без жертв, однако два человека получили серьезные ранения, передает АЗЕРТАДЖ.

Власти провинции направили в район инцидента многочисленные команды спасателей, пожарные и наряды полиции, подробности крушения выясняются.

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