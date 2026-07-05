В Дагестане запустили вторую очередь крупнейшей ветростанции

​Росатом запустил в Дагестане вторую очередь Новолакской ветроэлектростанции. Общая стоимость реализации этого энергетического проекта достигла 50 млрд руб.

В Дагестане компания Росатом ввела в эксплуатацию вторую очередь Новолакской ветроэлектростанции. Об этом сообщили официальные представители предприятия.

Церемония открытия прошла при участии врио главы республики Федора Щукина и гендиректора компании Росатом Григория Назарова.

Всего в рамках второго этапа введено 59 ветроустановок суммарной установленной мощностью 147,5 МВт, а их общее количество составило 120 единиц при итоговой стоимости реализации проекта в 50 млрд руб.

Как отметил Федор Щукин, подобные проекты дают мощный импульс социально-экономическому развитию территорий, создают рабочие места, развивают инфраструктуру, увеличивают налоговые поступления и повышают инвестиционную привлекательность региона.

Власти Дагестана намерены оказать поддержку инвестору в вопросе предоставления льгот по налогу на имущество, плановая среднегодовая выработка Новолакской ВЭС составит 879 млн кВт·ч.

Отметим, 1 декабря 2025 года в Дагестане заработала первая очередь данного объекта, по итогу чего общая мощность ветропарка достигла 300 МВт.