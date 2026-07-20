Поверенный в делах Ирана вызван в МИД Франции

Два французских дипломата были задержаны в Иране в минувшие выходные. В МИД Франции ожидают, что власти Исламской Республики прояснят обстоятельства данного инцидента и накажут виновных.

МИД Франции вызвал временного поверенного в делах Ирана в связи с задержанием двух сотрудников французского посольства в Исламской Республике.

"Ему было доведено до сведения наше самое решительное осуждение этого преднамеренного и умышленного агрессивного действия" – французский МИД

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный инцидент нарушает Венские конвенции, гарантирующие безопасность дипломатического персонала. В МИД добавили, что эти действия не останутся без последствий.

"Франция ожидает от иранских властей, что они прояснят обстоятельства этого инцидента, накажут виновных и обеспечат безопасность наших объектов и сотрудников в соответствии со своими международными обязательствами"

– французское министерство

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что 19 июля в Иране были задержаны два сотрудника посольства страны в Тегеране, занимавшихся реализацией французских программ "по поддержке гражданского общества".