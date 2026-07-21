О чем говорили Лавров и Рубио в Маниле?

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в столице Филиппин. Стороны обсудили украинское урегулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и российско-американские контакты.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошла в Маниле, сообщили в российском дипведомстве.

Переговоры прошли на площадке Филиппинского международного конференц-центра и заняли около получаса.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители Вашингтона сами запросили встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Российскую сторону на переговорах также представили замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

Вашингтон на встрече был представлен замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и специальным посланником президента США Серджио Гором.

Одной из центральных тем встречи стало украинское урегулирование. Согласно официальному сообщению МИД России, глава ведомства вновь подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

"Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие"

– МИД РФ

Отмечается, что перед началом встречи Лавров указал на то, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на Аляске.

Также глава МИД РФ рассказал Рубио о ходе боевых действий и подчеркнул, что дальнейшая накачка Киева вооружениями абсолютно не допустима.

"При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"

– МИД РФ

Еще одной важной темой обсуждения стала международная повестка и ситуация в регионе Персидского Залива, в частности.

Кроме того, согласно сообщению МИД, Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США.

"Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США"

– МИД РФ

В завершении встречи глава МИД РФ и госсекретарь США договорились продолжить контакты в рамках внешнеполитических ведомств по всем затронутым вопросам.