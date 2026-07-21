Очередные переговоры Израиля и Ливана пройдут 4 августа

Новая встреча переговорщиков Тель-Авива и Бейрута пройдет в столице Италии 4 августа, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Седьмой раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 4 августа, такое заявление сделал глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

Люди этом он сообщил в ходе своего выступления в парламенте страны.

Как известно, переговорщики вновь встретятся в Риме, как во время предыдущих переговоров.

"Мы проведем еще одну сессию диалога 4 августа"

— Антонио Таяни

Как отметил глава МИД Италии, очередная встреча станет логическим продолжением переговорного процесса, начавшегося после встречи делегаций Израиля и Ливана 14 июля в Риме.