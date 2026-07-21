Пашинян провел телефонный разговор с Мерцем

Никол Пашинян провел беседу с Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили актуальные вопросы мировой политики, затронули региональную тематику, а также коснулись перспектив диалога Армении и ЕС.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, поведал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

В фокусе внимания сторон оказалась ситуация на Ближнем Востоке, а также украинский кризис. Кроме того, стороны обсудили нормализацию между Баку и Ереваном.

"Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности"

– Штефан Корнелиус

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы отношений Еревана и Берлина, а также перспективы развития диалога Еревана и властей ЕС.