Пентагон ощутил нехватку средств из-за войны с Ираном – СМИ

Американское военное ведомство испытывает истощение по некоторым направлениям финансирования из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщают СМИ.

Некоторые направления финансирования Пентагона очень сильно истощены на фоне продолжающейся войны в Иране, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, финансирование может иссякнуть уже через несколько недель.

"Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств, вызванной в основном конфликтом с Ираном. Некоторые важнейшие направления финансирования могут закончиться в течение нескольких недель, в то время как президент Дональд Трамп идет на эскалацию"

– Washington Post

Отмечается, что ведомству на фоне острой нехватки денег пришлось сократить затраты на подготовку военных и инфраструктурные проекты, за счет которых осуществляется подготовка американского военного контингента.

То, что это происходит на фоне эскалации конфликта, только усугубляет ситуацию, пишет газета.

При этом финансирование ВМС и ВВС США, предусмотренное на этот финансовый год, может закончиться уже до конца месяца, поскольку большое количество военной техники было переброшено на Ближний Восток.

"Учения и тренировки, которые помогают поддерживать подразделения в боевой готовности, ограничиваются или отменяются. Бюджет на оборудование, оснащение и техническое обслуживание также сокращается, чтобы покрыть дефицит средств"

– Washington Post