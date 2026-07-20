Пентагон ощутил нехватку средств из-за войны с Ираном – СМИ

Некоторые направления финансирования Пентагона очень сильно истощены на фоне продолжающейся войны в Иране, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, финансирование может иссякнуть уже через несколько недель.
"Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств, вызванной в основном конфликтом с Ираном. Некоторые важнейшие направления финансирования могут закончиться в течение нескольких недель, в то время как президент Дональд Трамп идет на эскалацию"
– Washington Post
Отмечается, что ведомству на фоне острой нехватки денег пришлось сократить затраты на подготовку военных и инфраструктурные проекты, за счет которых осуществляется подготовка американского военного контингента.
То, что это происходит на фоне эскалации конфликта, только усугубляет ситуацию, пишет газета.
При этом финансирование ВМС и ВВС США, предусмотренное на этот финансовый год, может закончиться уже до конца месяца, поскольку большое количество военной техники было переброшено на Ближний Восток.
"Учения и тренировки, которые помогают поддерживать подразделения в боевой готовности, ограничиваются или отменяются. Бюджет на оборудование, оснащение и техническое обслуживание также сокращается, чтобы покрыть дефицит средств"
– Washington Post