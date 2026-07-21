В Иране рассказали об оборонной доктрине страны

Аббас Аракчи заявил, что Иран готов решительно ответить на все атаки по инфраструктуре страны. Тегеран считает законной целью любую сторону, которая поддерживает агрессию против ИРИ.

Глава дипведомства ИРИ Аббас Аракчи рассказал об оборонной доктрине Ирана. По словам главы МИД ИРИ, Тегеран придерживается принципа "око за око".

"Наша оборонная доктрина ясна: око за око. Любая агрессия против Ирана, включая атаки на нашу инфраструктуру, повлечет за собой мощный и решительный ответ"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, для Ирана может стать законной любая сторона, которая будет поддерживать агрессию против ИРИ в той или иной форме.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что ВС США будут атаковать каждый мост или электростанцию на территории Ирана в ответ на удар по торговому судну в Ормузском проливе.