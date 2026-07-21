В Дагестане запустили вторую очередь крупнейшей в РФ ветроэлектростанции

Вторая очередь Новолакской ВЭС запущена в Дагестане. Мощность станции составляет 300 МВт.

Второй этап Новолакской ВЭС, которая является крупнейшей ветроэлектростанцией в России, запущен в Дагестане. Мощность объекта составляет 300 МВт, рассказали в администрации главы и правительства региона.

"Запущен второй этап станции, который включает в себя 59 ВЭУ общей установленной мощностью 147,5 МВт. Суммарная установленная мощность ветроэлектростанции составляет 300 МВт. На станции установлено 120 ВЭУ по 2,5 МВт каждая"

– сообщение администрации региона

Для "Росатома" и его подразделения, специализирующегося на возобновляемой энергии, объект станет 10-м.

Как отметил врио главы региона Федор Щукин, ввод в эксплуатацию ВЭС позволит повысить уровень энергетической безопасности региона. Объект позволит значительно сократить количество аварий энергосистемы.