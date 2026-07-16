Иран ударил по авиабазе в Кувейте

КСИР сообщил во вторник о новых ударах в рамках операции "Наср-2". Их целью стали объекты в Кувейте.

Военные Ирана нанесли удары по радиолокационным системам на авиабазе Али ас-Салем и на острове Бубиян в Кувейте. Об этом сказано в заявлении, распространенном 21 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) страны.

"В ходе 24-й волны операции "Наср-2" и продолжения зачистки района от радиолокационных систем бойцы КСИР нанесли удар по радиолокатору раннего предупреждения, комплексу тактических радаров в районе базы Али ас-Салем, а также по еще одной радиолокационной системе на кувейтском острове Бубиян, уничтожив их и выведя из строя"

– КСИР

На прошлой неделе в КСИР заявили, что иранские военные могут начать наносить более разрушительные удары по Соединенным Штатами и странам Ближнего Востока, которые предоставляют им свои территорию.