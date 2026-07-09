ЕАЭС начинает торговлю с Монголией

Уже с завтрашнего дня заработает торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией - поставщики Евразийского экономического союза смогут без барьеров поставлять на монгольский рынок широкую номенклатуру своих товаров.

Уже завтра, 22 июля, начинает работать временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, напомнили в Евразийской экономической комиссии.

"С этого момента будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота"

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Документ снимает все имевшиеся пошлины на торговые операции, а также упрощает другие ограничения по торговле широкой номенклатурой продукции. Теперь поставщики объединения смогут без барьеров поставлять на монгольский рынок широкую номенклатуру товаров от молочной продукции, консервов, шоколада, до автомобилей, спецтехники, металлов и другой промышленной продукции, - подчеркнул министр торговли ЕАЭС Андрей Слепнев, передает Sputnik Казахстан.

С другой стороны, страны ЕАЭС ждут на своих рынках традиционные товары монгольского экспорта: мясо и продукты из него, кашемир, текстиль и другие товары. Бизнес уже активно взаимодействует в этом направлении, торговля уже выросла на треть, добавил министр.