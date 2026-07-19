Лавров прибыл в Манилу на мероприятия АСЕАН

На Филиппины прибыла российская делегация во главе с Лавровым, в планах участие в мероприятиях АСЕАН и двусторонние контакты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля прибыл с визитом в Манилу, столицу Филиппин, где он примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Визит главы внешнеполитического ведомства России продлится с 21 по 23 июля, министр примет участие в совещании глав МИД стран АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Также в планах двусторонние контакты Лаврова с коллегами как из стран АСЕАН, так и из других регионов мира. Ожидается, что глава МИД РФ может встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле.