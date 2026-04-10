В Грузии проведут крупную реконструкцию проспекта Руставели

С 23 июля в Тбилиси начнется масштабный ремонт проспекта Руставели, рассказал мэр грузинской столицы. Планируется, что на части улиц будет полностью ограничено движение всех видов транспорта.

В Тбилиси проведут полную реконструкцию проспекта Руставели, такое заявление сделал мэр города Каха Каладзе.

Об этом он сообщил на заседании городского правительства.

Планируется, что строительные работы начнутся 23 июля текущего года, а завершение работы ожидается к концу ноября.

Строительство затронет участок от улицы Тамар Човелидзе до площади Свободы – это почти 2 километра дорожного полотна, рассказал Каха Каладзе.

По словам мэра, к началу ремонта частично будет ограничено движение всех видов транспорта на всей протяженности строительных работ.

"Начало проекта полной реконструкции проспекта Руставели было отложено по ряду причин. Тендер объявлялся несколько раз. Работы начнутся в 00:00 23 июля, с этого времени движение всех видов транспорта по проспекту Руставели и части улицы Мераба Костава будет полностью ограничено"

– Каха Каладзе

В мэрии грузинской столицы заявили о том, что транспортное движение будет ограничено на четыре месяца.