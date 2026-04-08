Железную дорогу Сухум - Очамчира отремонтируют к маю

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии завершаются ремонтные работы на железнодорожном участке между Сухумом и Очамчирой. В конце месяца отремонтированный участок будет проверен вагоном-путеизмерителем.

Ремонт железной дороги Сухум-Очамчира почти завершился в Абхазии, сообщили в АЖД.

"К концу апреля планируется прибытие вагона-путеизмерителя. Он поможет подвести итоги"

– АЖД

После ремонта железнодорожная инфраструктура позволит запустить новые поезда в направлении Восточной Абхазии.

Главный инженер АЖД Леонид Куруа отметил, что подобных комплексных работ по ремонту путевого хозяйства в республике не проводилось более 30 лет.

В рамках ремонта произведена замена 300 м рельсов, уложены более 2 тыс железобетонных шпал. Также восстановительные работы проводятся на станциях, мостах, тоннелях, станционных и приемоотправочных путях.

Ремонтом данного участка занимаются совместно российские и абхазские специалисты - четыре бригады из РФ и две из Абхазии. Работы производятся за счет АЖД.

