Сеть 5G может появиться в России в конце июня – СМИ

В России могут запустить 5G в течение месяца: власти одобрили выделение операторам диапазона частот для запуска нового стандарта связи.

Запуск сети 5G в РФ может состояться в конце июня. Четверке крупнейших операторов выделят диапазон сети 4,63-4,99 ГГц, в котором можно построить новый стандарт связи в крупных городах.

"Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения - они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом"

– Минцифры

Однако на уровне пользователей преимущества нового стандарта раскроются не сразу: у компаний пока нет необходимого оборудования. При этом на смартфонах может отображаться значок 5G.

Операторам также позволят использовать частоты, которые ранее применялись для "старых" форматов – 2G, 3G и LTE. Примечательно, что новый стандарт связи в городах-миллионниках, по планам Госкомиссии по радиочастотам, должен быть внедрен не позднее 2027 года, передают "Известия".