"Локомотив" проиграл дело ФФА в Спортивном арбитражном суде

CAS отклонил иск ереванского "Локомотива" к Федерации футбола Армении. Суд постановил, что у столичного клуба нет оснований для получения компенсации.

Федерация футбола Армении (ФФА) выиграла у ереванского "Локомотива" дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Общая сумма требований превышала 4,8 млн евро. "Локомотив" намеревался получить от ФФА более 2 млн евро в качестве компенсации за предполагаемый прямой ущерб и свыше 1,4 млн евро в качестве компенсации за предполагаемую упущенную выгоду. В свою очередь, Кананяны настаивали на получении 1,4 млн евро в качестве компенсации за предполагаемый моральный ущерб. Суд не увидел никаких оснований, чтобы удовлетворить их.

Данные дела связаны с громким расследованием о договорных матчах в Армении. В июле 2020 года состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета ФФА, на котором из-за причастности к "договорнякам" были дисквалифицированы 58 физлиц и целых пять клубов – "Локомотив", "Арагац", "Торпедо", "Ереван" и "Масиц".

Летом 2022 года на собрании ФФА было прекращено членство "Локомотива" в Федерации футбола республики. CAS признал этот шаг ФФА законным. Последнее решение также полностью отвергло все требования о компенсации.