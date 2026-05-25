ОДКБ ожидает ухудшения ситуации на Кавказе из-за событий на Ближнем Востоке

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключает ухудшения ситуации н Кавказском регионе из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом в ходе своего выступления на Международном форуме по безопасности заявил 28 мая генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

При этом он отметил, что обстановка в Кавказском регионе сейчас улучшилась благодаря нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"В Кавказском регионе коллективной безопасности с удовлетворением отмечаем позитивные сдвиги в развитии отношений между Азербайджаном и Арменией. Но анализ развития обстановки в этом регионе показывает, что конфликт на Ближнем Востоке и рост влияния Евросоюза и США на регион может сделать обстановку более сложной"

– генсек организации

Напомним, ранее на этой неделе СМИ сообщили, что работа по проекту рамочного соглашения между США и Ираном завершена на 95%. По их данным, сторонам осталось достичь консенсуса по конкретным пунктам о ядерном арсенале и Ормузском проливе.