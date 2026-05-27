США и Иран близки к сделке – Вэнс

Вопросы по иранской ядерной программе еще обсуждаются, однако США и Иран очень близки к тому, чтобы заключить сделку, сообщил Вэнс.

Вашингтон и Тегеран приблизились к тому, чтобы заключить мирное соглашение, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы еще не на этом этапе, но мы очень близки. Мы продолжим работать над этим"

– Джей Ди Вэнс

Он отметил, что пока сложно сказать, когда глава Белого дома Дональд Трамп подпишет меморандум о взаимопонимании с Ираном, и подпишет ли. Работа над документом не завершена.

"Мы обсуждаем пару моментов, касающихся формулировок. <…> Есть пара вопросов, касающихся ядерной сферы - запасов высокобогащенного урана и обогащения. Так что мы обсуждаем их с ними (иранской стороной)"

– Джей Ди Вэнс

Тегеран хочет заключить соглашение, подчеркнул он. Иранская сторона пока ведет переговоры добросовестно, отметил вице-президент США.

Также Вэнс заявил, что между сторонами сохраняется режим прекращения огня, заметив, что "при таких режимах прекращения всегда не все идет гладко".

"Но, если сравнить ход конфликта сейчас с тем, какой была ситуация пять или шесть недель назад, то, думаю, установленный президентом США режим прекращения огня в полной мере сохраняется"

– Джей Ди Вэнс