В Абхазию с детьми: в РЖД уточнили правила покупки билетов в 2026 году

Россияне могут приобретать билеты на поезд в Абхазию на детей по свидетельству о рождении. При этом в документе должен стоять штамб, подтверждающий гражданство, напомнили в РЖД.

Особые правила въезда в Абхазию действуют, согласно ранее подписанному указу президента РФ Владимира Путина, в 2026 и 2027 годах.

"В связи с этим оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении. Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп"

– РЖД

Добраться до курортов Абхазии по железной дороге россияне могут как на поездах дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга, так и на электропоезде "Диоскурия" из Сириуса.

"Также в летний период через день в сообщении с Абхазией курсируют беспересадочные группы вагонов Мурманск – Сухум, Великий Новгород – Сухум, Псков – Сухум"

– РЖД