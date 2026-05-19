Количество рейсов поезда "Диоскурия" в Абхазию могут увеличить

В Абхазии увеличат количество ежедневных рейсов электропоезда "Диоскурия" благодаря высокой востребованности этого маршрута у пассажиров.

Заместитель генерального директора Абхазской железной дороги Леонид Куруа заявил, что количество ежедневно курсирующих в Абхазию электропоездов "Диоскурия" может быть увеличено.

Куруа подчеркнул, что запуск электрички "Диоскурия" стал успешным проектом России и Абхазии и имеет высокий спрос. В связи с этим Абхазская железная дорога намерена улучшать условия перевозок для привлечения большего количества клиентов.

Статистика Кабинета министров Абхазии показывает, что только за 2025 год услугами электропоезда "Диоскурия" воспользовались свыше 156 тысяч человек.

Напомним, транспортная доступность абхазских курортов продолжает расширяться. Теперь добраться до Абхазии можно не только на электричке "Диоскурия" или автомобиле, но также на самолете и скоростном морском судне "Комета", а на границе в это же время проводится масштабная реконструкция пропускного пункта "Адлер".