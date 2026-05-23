Между Санкт-Петербургом и Нальчиком открыли прямое авиасообщение

Регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком запустила авиакомпания "Победа", самолеты будут летать трижды в неделю, первый рейс прибыл с полной загрузкой.

Авиакомпания "Победа" запустила прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта столицы Кабардино-Балкарии.

Полеты будут выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Как отметили в пресс-службе аэропорта, запуск прямого сообщения с Санкт-Петербургом даст импульс развитию туризма и экономики КБР, а также улучшит транспортную доступность региона.

Отметим, первый рейс из Санкт-Петербурга в Нальчик состоялся сегодня, самолет прибыл со стопроцентной загрузкой.

Международный аэропорт Нальчик является единственным в Кабардино-Балкарии. Сейчас он обслуживает рейсы в Москву, Казань, Сочи и Саудовскую Аравию.