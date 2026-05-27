Минздрав Ливана: в результате атак Израиля погибли свыше 3,3 тыс человек

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За сутки в Ливане от ударов Израиля погибли 55 человек, всего с начала весны погибло более 3,3 тыс ливанских жителей, поделились в Минздраве страны.

В Ливане число погибших в результате израильских атак превысило 3,3 тыс человек, информирует ливанское министерство здравоохранения.

"Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 324, раненых - 10 027"

– Минздрав Ливана

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки израильские удары убили 55 челочек, ранения получили 187 жителей.

В сводке ливанского Минздрава отмечается, что впервые с 6 мая был нанесен удар израильским беспилотником по южной окраине Бейрута Шуэйфат, что привело к гибели трех человек – женщины и двоих детей.

Вечером 28 мая ряд поселков в Ливане подверглись массированным атакам, о готовящихся ударах Израиль объявил заранее, предупредив население. По завалами остаются пострадавшие и погибшие.

