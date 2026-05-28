Иран выпустил из Персидского залива 20 кораблей, США подбили сухогруз из Гамбии

Иран и США отчитываются о двусторонней блокаде Ормузского пролива: КСИР выпустил в открытое море 20 кораблей, американские войска повредили 1 сухогруз.

В ожидании прогресса на переговорах США и Ирана по меморандуму о взаимопонимании стороны продолжают реализовать свои подходы к судоходству в Ормузском проливе. Так, Корпус стражей Исламской революции отчитался сегодня о суточном трафике из Персидского залива в открытое море, проходящем под контролем иранской стороны.

По данным КСИР в течение пятницы 29 мая 20 различных коммерческих кораблей, получив разрешение Ирана на пересечение Ормузского пролива, были выпущены в Оманский залив при наблюдении иранского военного флота за их движением.

В Корпусе стражей Исламской революции подчеркнули, что подобная частичная блокада Ормузского пролива (напомним, до иранской войны пролив пересекало по 100 кораблей в сутки) рассматривается властями Ирана как разумная форма силового контроля за движением кораблей через пролив.

США, в свою очередь, разрушили двигатель коммерческого корабля под флагом Гамбии – сухогруза Lian Star – пытавшегося добраться до одного из портов Ирана. Как пишет Associated Press, корабль не реагировал на требования ВМФ США прекратить движение, после чего был обстрелян с истребителей.

Сейчас Lian Star находится в дрейфе в Оманском заливе, не имея возможности самостоятельно управлять своим движением. Известно, что американские военные не высаживались на корабль.