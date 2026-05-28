Иран сбил беспилотник в районе острова Кешм – СМИ

Иранские военные уничтожили беспилотник, обнаруженный вблизи острова Кешм, сообщают СМИ Ирана. Американская сторона пока не комментирует эту информацию.

Поблизости от иранского острова Кешм в Ормузском проливе минувшей ночью был уничтожен иностранный БПЛА, передают агентства Tasnim и Mehr.

Беспилотник был сбит силами ПВО Ирана. Кешм – один из военных форпостов Исламской Республики в Ормузском проливе.

В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) пока не отреагировали на эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу силы Ирана уничтожили американский беспилотник над Бушером. В CENTCOM выступили с опровержением этого сообщения.