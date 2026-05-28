Трамп сегодня примет окончательное решение по договоренности с Ираном

Американский президент Дональд Трамп собирается в пятницу прийти к окончательному решению по поводу предварительной договоренности с Ираном, об этом он сам написал на своей странице в социальной сети.

"Я сейчас буду проводить встречу в Ситуационной комнате (Белого дома – ред.), чтобы принять окончательное решение (по предварительно согласованной сделке – ред.)"

– Дональд Трамп

Глава государства уточнил, что по большинству пунктов сделки стороны уже пришли к компромиссу. Он также добавил, что из нее вытекает полный и бессрочный отказ Исламской Республики от ядерного оружия.

"Иран должен согласиться на то, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, сделка также подразумевает безотлагательное разблокирование Ормузского пролива, причем проход по нему должен оставаться бесплатным. Кроме того, Ормуз должен быть разминирован, а морская блокада с него снята.