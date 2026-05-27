Мирное соглашение Ирана и США почти готово к подписанию

NYT: Тегеран и Вашингтон близки к согласованию финальной версии мирного соглашения, который должен стать отправной точкой мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Проект мирного соглашения между Ираном и США находится на стадии финализации и почти готов к подписанию, передает The New York Times (NYT).

"Сейчас, по словам официальных лиц, участвующих в переговорах, обсуждается новый проект меморандума, который близок к одобрению обеими сторонами"

– NYT

Несмотря на продвижение дипломатического процесса, сохраняется много неясностей, отмечает издание. В частности, из-за переговоров через третьи страны нет понимания, работали ли стороны над одним документом или у Тегерана и Вашингтона будет по собственному проекту.

Также нет надежных сведений о том, кто может потенциально подписать соглашение со стороны Тегерана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны приблизились к заключению сделки. При этом он отметил, что работа над меморандумом еще не завершена.

Что будут подписывать США и Иран?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание, что готовящийся к подписанию ирано-американский документ будет иметь рамочный характер, и вопросы ядерной и ракетной программ Ирана, из-за которых Исламскую Республику атаковали США и Израиль, в нем не будут затрагиваться.

"Сейчас речь идет не о полноценном мирном соглашении, поскольку стороны все так же далеки друг от друга по ключевым темам, а только о меморандуме о взаимопонимании, в значительной степени неформальном. Официальных публикаций о тексте этого меморандума пока не было и мы можем судить о его содержании лишь по утечкам в СМИ, к примеру, по так называемому "Исламабадскому меморандуму", где были изложены вероятные рамки соглашения между Ираном и США. Не факт, что его положения действительно окажутся в подписанном сторонами документе", - прежде всего сказала она.

"Согласно неофициальным данным, в рамках меморандума США соглашаются снять морскую блокаду Ирана, а Иран в обмен обязывается вернуть в течение месяца количество торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, к уровню, существовавшему до 28 февраля, когда началась война. При этом в утечках говорится исключительно о коммерческих судах, получающих выход из Персидского залива в открытое море и обратно, и ни слова не сказано о военных кораблях. Также утечки свидетельствуют, что за Ираном сохранится управление маршрутов через Ормузский пролив в координации с Оманом – возможно, это связано с минированием пролива", - продолжила Ирина Федорова.

"Также есть неофициальные сведения, что в меморандум США выразят готовность уменьшить свою военную группировку на Ближнем Востоке, отвести часть войск от иранской границы, однако базы США, которые находятся в странах Персидского залива, останутся на месте. Важно, что у меморандума есть 60-дневный срок, в течение которого стороны должны будут вести в условиях перемирия переговоры по всем пунктам документа, и после этого он может стать официальным соглашением между двумя странами", - обратила внимание востоковед.

"Хотя стороны и отмечают близость согласования мирного документа, в особенности этим занимаются США, прогнозировать по-прежнему очень трудно из-за нестабильности ситуации. Мы видим, что время от времени происходят военные удары как американских войск по целям в Иране, так и Корпуса стражей Исламской революции по американским объектам. Судьба этого меморандума о взаимопонимании все еще находится в подвешенном состоянии и не определена. К примеру, неясно, договорятся ли о взимании Ираном платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив", - обратила внимание она.

Кто подпишет меморандум?

Ирина Федорова выразила уверенность в том, что с иранской стороны меморандум будет подписывать президент Масуд Пезешкиан. "Если дело дойдет до того, что такой меморандум о взаимопонимании потребуется подписать, то, скорее всего, с иранской стороны подпись поставит президент. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который определяет направления внешней политики и подход Тегерана к контактам с Вашингтоном, не подписывает международные документы", - пояснила востоковед.

"Возможно, подпись поставит глава МИД Аббас Аракчи, но почти наверняка по протоколу будет выбран для этой цели президент Масуд Пезешкиан. Разумеется, этот вопрос встанет только в том случае, если сторонам действительно удастся согласовать меморандум. Пока в этом уверенности нет", - заключила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.