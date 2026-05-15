"Транскаспийский форум" пройдет в США

Вашингтон вскоре примет "Транскаспийский форум 2026". На форуме предствители США и стран Большого Каспийского региона обсудят сотрудничество, инвестиции и развитие Среднего коридора.

В начале июня в Вашингтоне будет проходить "Транскаспийский форум 2026".

Международное мероприятие состоится 10 июня, девизом форума станет "Экономическая безопасность через мир и устойчивое партнерство", информирует Caspian Policy Center.

Участие в форуме примут высокопоставленные представители правительств Соединенных Штатов и стран Большого Каспийского региона. В Транскаспийском форуме будут участвовать заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, представитель президента Казахстана на переговорах с США Ержан Казыхан, замсоветника президента Узбекистана по вопросам внешней политики Жавлон Вахабов, советник министра экономики Азербайджана Талех Зиядов и другие.

Также в форуме примут участие эксперты, бизнесмены.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы стратегического видения Каспийского региона, перспективы нового этапа развития сотрудничества на Каспии, развитие Среднего коридора и инвестиции в связанные с ним проекты, цифровой суверенитет, использование промышленного искусственного интеллекта (ИИ), полезные ископаемые, энергетическая безопасность Каспийского бассейна и развития ядерной энергетики.