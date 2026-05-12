Минтранс: Россия и Турция согласуют маршруты авиаперевозок

Авиационные власти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов регулярных перевозок между странами. Соответствующую информацию опубликовало Министерство транспорта РФ.

Поводом для переговоров стала встреча заместителя министра транспорта России Владимира Потешкина с уполномоченным послом Турции Танжу Бильгичем. Стороны обсудили нарушение российского законодательства со стороны турецких авиакомпаний Air Anka и TailWind.

Перевозчики заранее продали туроператорам места на рейсах до конца октября без официальных разрешений летать в Россию после 25 мая. В результате туристические фирмы реализовывали путевки с неподтвержденными перелетами.

По итогам встречи Минтранс России обязал туроператоров организовать пересадку пассажиров Air Anka и TailWind на альтернативные рейсы. Клиенты отправятся бортами российских авиалиний либо турецких компаний, официально одобренных для полетов в РФ.

До 15–16 июня программа полетов Air Anka будет обеспечена за счет замены на самолеты компаний Turkish Airlines и Corendon. Отмечается, что ситуация с международными перевозками находится на постоянном контроле Минтранса России и Росавиации.