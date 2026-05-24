Вестник Кавказа

Форвард сборной Азербайджана покинул "Мотор"

Форвард сборной Азербайджана покинул "Мотор"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Польский "Мотор" объявил о расставании с Ренатом Дадашовым. За команду из Люблина он выступал в течение года.

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов ушел из польского "Мотора". Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Соглашение 27-летнего форварда с клубом из Люблина было рассчитано до июня 2026 года. Новый контракт подписан не будет.

Дадашов присоединился к "Мотору" прошлым летом. За это время он провел за команду 22 матча.

По данным СМИ, в это летнее трансферное окно Дадашов может вернуться в Турцию. Интерес к нападающему проявляет "Батман Петролспор".

Ранее Дадашов защищал в Турции цвета "Хатайспора" и "Анкарагюджю".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.