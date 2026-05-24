Форвард сборной Азербайджана покинул "Мотор"

Польский "Мотор" объявил о расставании с Ренатом Дадашовым. За команду из Люблина он выступал в течение года.
Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов ушел из польского "Мотора". Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
Соглашение 27-летнего форварда с клубом из Люблина было рассчитано до июня 2026 года. Новый контракт подписан не будет.
Дадашов присоединился к "Мотору" прошлым летом. За это время он провел за команду 22 матча.
По данным СМИ, в это летнее трансферное окно Дадашов может вернуться в Турцию. Интерес к нападающему проявляет "Батман Петролспор".
Ранее Дадашов защищал в Турции цвета "Хатайспора" и "Анкарагюджю".